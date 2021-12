Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Glasscheibe eingeschlagen, weil er kein Alkohol bekam

Pforzheim (ots)

Weil ihm der Wirt keinen Alkohol mehr ausschenkte, schlug ein Gast die Glasscheibe einer Gaststätte ein.

Gegen 00:40 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord zu Streitigkeiten in einer Bar in der Zähringerstraße gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein Gast so betrunken war, dass ihm der Wirt den Ausschank von weiterem Alkohol verwehrte. Dies missfiel dem 20-Jährigen so sehr, dass er die Glasscheibe der Gaststätte einschlug. Hierbei zog er sich eine stark blutende Verletzung zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell