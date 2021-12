Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn/Mühlacker - Vier Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise -

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag insgesamt drei Fahrzeuge im Örtsteil Öschelbronn auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Täter, zwischen 15:00 Uhr und 09:15 Uhr jeweils die Seitenscheiben eines Fahrzeugs in der Gartenstraße sowie in der Forst- und Baumstraße ein und entwendeten die dort abgelegten Gegenstände. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

In Mühlacker wurde die Seitenscheibe eines im Kießlingweg geparktem Fahrzeug zwischen Montagvormittag 08:00 Uhr und Montagmittag 14:30 Uhr eingeschlagen. Entwendet wurde in diesem Falle nichts.

Ob die vier Straftaten miteinander in Zusammenhang stehen, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Mühlacker, beziehungsweise der mit der Sachbearbeitung betraute Polizeiposten Niefern-Öschelbronn bittet Zeugen sowie Hinweisgeber der Taten sich unter 07041 9693 0 (Polizeirevier) oder tagsüber unter 07233 3399 (Polizeiposten) zu melden.

Zur Vorbeugung solcher Taten, die in sehr kurzer Zeit verübt sind, rät die Polizei

- Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden. Der Pkw und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein. - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. - Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden. - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

