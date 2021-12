Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendliche von Unbekannten attackiert

Pforzheim (ots)

Von Unbekannten attackiert worden sind zwei Jugendliche offenbar am späten Samstagnachmittag in Pforzheim.

Die beiden Geschädigten hatten sich im Bereich der Gerberstraße aufgehalten, als gegen 16:30 Uhr drei Fahrzeuge bei ihnen angehalten haben sollen. In der Folge stiegen anscheinend mehrere Personen aus und griffen die Geschädigten an. Dabei sollen auch Stöcke zum Einsatz gekommen sein. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, entfernte sich die Gruppe mit den Fahrzeugen in Richtung Innenstadt. Beide Jugendliche wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzungen liegen noch keine näheren Informationen vor. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die mutmaßlichen Angreifer beziehungsweise deren Autos geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell