Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Über die Weihnachtsfeiertage mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Pforzheim (ots)

Gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden.

Im Zeitraum vom 24.12.2021, 18:00 Uhr, bis zum 26.12.2021, 06:00 Uhr, haben Einbrecher die Eingangstür zu einer Gaststätte in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße aufgebrochen. Nachdem die Einbrecher lediglich Plastik-Spielmünzen erbeuten konnten, flüchteten sie.

Offenbar zu einem versuchten Einbruch ist es am 26.12.2021, gegen 01:00 Uhr, gekommen. Passanten wurden auf zwei Personen aufmerksam, welche gerade versuchten, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße einzubrechen. Beim Erkennen der Zeugen ergriffen die Täter die Flucht.

Am 26.12.2021, gegen 06:00 Uhr, versuchten zwei Unbekannte in ein Geschäft in der Bissingerstraße einzubrechen. Die Täter konnten durch aufmerksame Anwohner dabei beobachtet werden, wie sie sich an der Tür zu schaffen machten. Die Einbrecher flüchteten augenblicklich ohne Diebesgut.

Kurze Zeit später wurde am 26.12.2021, gegen 07:15 Uhr, ein Einbruch in ein Geschäft in der Pflügerstraße gemeldet. Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. An einem dort befindlichen Spielautomaten wurde die Gehäusetür aufgebogen. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu den oben geschilderten Sachverhalten nehmen das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 und das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 rund-um-die-Uhr entgegen.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell