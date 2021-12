Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unfall gebaut, geflüchtet und verletzte Beifahrerin zurückgelassen

Enzkreis (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden von etwa 4.000 Euro sind die Bilanz der Autofahrt eines 21-Jährigen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in alkoholisiertem Zustand einen Unfall verursachte und dann von der Unfallstelle flüchtete.

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 1 Uhr die Mühlstraße in Kämpfelbach-Bilfingen. Aus zunächst unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die folgende Kollision mit einer Mauer war das Auto nicht mehr fahrbereit. Der 21-Jährige sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und ließ die verletzte 19-Jährige zurück. Die Einsatzkräfte trafen den Flüchtigen an seiner Wohnadresse an, wobei sie Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen. Einen Alkoholvortest verweigerte er vehement. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein des 21-Jährigen ein. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Steffen Heidt, Pressestelle

