Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Pforzheim (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, mit drei verletzten Personen, kam es am Sonntagabend auf der Kreisstraße 4569.

Gegen 19:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin die Kreisstraße 4569 von Mönsheim kommend in Richtung Flacht. In dem Fahrzeug befanden sich noch zwei 18-jährige Insassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, kam die junge Fahrerin in einer Linkskurve im Baustellenbereich, nach rechts von der Fahrbahn ab und mit den Rädern ihres Opels ins dortige Straßenbankett. Hierbei fuhr sie eine Warnbarke um, rutschte in den Straßengarben und prallte gegen eine Verdohlung. Von dieser wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgewiesen und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin, sowie der Beifahrer leicht verletzt. Die auf der Rückbank sitzenden Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und zwecks Fahrbahnreinigung voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell