Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Trickbetrug im Supermarkt

Loßburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten am Donnerstagnachmittag bei einem Trickdiebstahl, aus einer Supermarktkasse insgesamt 700 Euro.

Die zwei männlichen Täter gaben vor, in einem Supermarkt in der Hinterhofener Straße, Waren einzukaufen und legten diese auf das Warenband. Während die Kassiererin die Ware einscannte, verwickelte eine der beiden Personen sie in ein Gespräch und bat sie, einen 50-Euro Schein zu wechseln. Im selben Moment griff der Täter bereits in die Kasse und entnahm mehrere Geldscheine, welche ihm augenscheinlich sofort wieder durch die Kassiererin abgenommen wurde.

Während die 27-jährige das Geld wieder in ihre Kasse einsortierte, griff der Mann nochmals beherzt nach den Geldscheinen in der Kasse. Auch diese wurden dem Mann wieder durch die Frau abgenommen. Anschließend lief der Mann aus dem Geschäft. Am Abend konnte bei der Kassenprüfung ein Fehlbetrag in Höhe von 700 Euro in der Kasse festgestellt werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer trugen dunkle Anzüge und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Beide waren zwischen 35 und 40 Jahre alt und sprachen englisch mit unbekanntem Akzent.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, unter 07441 536 0, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell