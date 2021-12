Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Aufbruchsserie an Pkw

Mühlacker (ots)

Einen noch nicht bezifferten Sachschaden hat in der Nacht auf Freitag ein Unbekannter bei einem Einbruch von gleich vier Fahrzeugen angerichtet.

Der Täter schlug an allen vier Fahrzeugen in den Ortteilen Mühlacker, Dürmenz, Enzberg und Lomersheim, geparkten Fahrzeugen die Scheiben Fahrer- bzw. Beifahrerseite ein und gelang so in das Innere der Fahrzeuge. Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahlsschaden dauern noch an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter 07041 9693 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell