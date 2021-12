Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eisingen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaues in der Blauenstraße kam es in der Nacht zum Freitag. Zwischen Donnerstagabend 19:00 Uhr und Freitagfrüh 07:00 Uhr drang in bislang unbekannter Täter durch aufhebeln eines Fensters in die im Erdgeschoß befindliche Wohnung ein. Entwendet wurden Uhren im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter 07231 186 3211, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell