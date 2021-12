Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Zeugen gesucht: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden am Donnerstag im Zeitraum zwischen 02.30 Uhr bis 06.20 Uhr mindestens zehn Pkw am Fuhrpark einer Firma in der Adolf-Richter-Straße. Ob weitere Pkw beschädigt wurden, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang wurde ein 25-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

