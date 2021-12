Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Zeugen gesucht: Einbrecher wecken Wohnungsinhaberin

Wiernsheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden am Samstag gegen 01.05 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Wohnung in der Haydnstraße. Die 68-jährige Bewohnerin wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt. Als die Täter bemerkt wurden, ergriffen diese die Flucht in Richtung der Straße Im Roßland.

Die 68-Jährige konnte bei der Flucht zwei Täter erkennen. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, kräftige Statur, dunkel gekleidet und etwa 170 cm - 180 cm groß.

2. Männlich, schlanke Statur, dunkel gekleidet und etwa 170 cm - 180 cm groß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell