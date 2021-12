Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

In der Brendstraße wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter Opel beschädigt, so dass an diesem ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweisgeber auf den Verursacher oder Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186 3111 zu melden.

Nadine Fromm

Führungs-und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell