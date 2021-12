Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Simmersfeld (ots)

Fünf verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend bei Simmersfeld-Ettmannsweiler ereignet hat.

Eine 18-jährige Nissan-Fahrerin fuhr gegen 22:30 Uhr von Simmersfeld in Richtung Ettmannsweiler. Kurz nach dem Ortseingang in Ettmannsweiler verlor sie offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vorherrschender Glätte in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Straße ab, gelangte in der Folge in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Pkw blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Drei der insgesamt fünf Insassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Zwei Mitfahrer mussten durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus dem Auto geborgen werden. Alle Fahrzeuginsassen wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über den jeweiligen Verletzungsgrad liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Steffen Heidt, Pressestelle

