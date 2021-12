Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand und beleidigt Polizeibeamten

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Pforzheim-Eutingen nach einer Ruhestörung zu einer Trunkenheitsfahrt, Beleidigungen und einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen.

Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord wurden gegen 23:30 Uhr nach Eutingen in die Hauptstraße gerufen, da dort Anwohnern in ihrer Nachtruhe gestört wurden. Ein Fahrradfahrer forderte lautstark die Anwohner auf, aus ihren Häusern zu kommen. Er konnte im näheren Umfeld angetroffen werden. Es handelte sich um einen 53-jährigen Mann, welcher sich äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielt. Diese konnten ausgehend von dem Mann deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt wurde ihm ein Alkoholvortest angeboten, den er vehement verweigerte, infolgedessen eine Blutentnahme erforderlich wurde. Er sollte hierzu auf das Polizeirevier gebracht werden. Aufgrund des gesteigerten aggressiven Verhaltens des 53-Jährigen wurden ihm Handschließen angelegt und er wurde durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in einer Jackentasche eine geringe Menge Cannabis. Während der Fahrt zum Polizeirevier griff der Mann einen Beamten unvermittelt durch einen Kopfstoß an, traf ihn jedoch nicht. Eine Blutprobe musste der 53-Jährige letztlich trotzdem abgeben. Seinen Unmut tat er hierbei mit beleidigenden Äußerungen kund. Aufgrund seiner anhaltenden aggressiven Stimmungslage nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und er musste die restliche Nacht über in einer Zelle verbringen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, der 53-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell