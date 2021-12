Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nagold (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer 75-jährigen Mercedesfahrerin und einem Radfahrer hat sich am Dienstag in Nagold ereignet. Die Mercedesfahrerin fuhr gegen 11 Uhr auf der Freudenstädter Straße in stadtauswärtige Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erfasste sie beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Altensteiger Straße den 12-jährigen Radfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der 12-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, aus dem er nach einer Behandlung am gleichen Tag wieder entlassen werden konnte. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

