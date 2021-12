Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Wohnhaus

Althengstett (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend wurde in ein Wohnhaus in Neuhengstett eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug hierzu in der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 21:45 Uhr, die Scheibe einer Tür ein und gelangte so in das Haus. Dort wurden offenbar mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Der Täter entwendete Schmuck, der Diebstahlschaden liegt in mittlerer dreistelliger Höhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Calw, unter der Rufnummer 07051 161-3511, in Verbindung zu setzen.

