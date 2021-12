Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Audi-Fahrer ist Auslöser für Verfolgungsfahrt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen

Pforzheim (ots)

Die beabsichtigte Kontrolle eines Fahrzeugs war der Anlass einer Verfolgungsfahrt der Polizei am Montagabend gegen 21:50 Uhr in Pforzheim.

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd fiel an der Kreuzung Jahnstraße/Kaiser-Friedrich-Straße ein dunkler Audi A6 Kombi auf, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts in Richtung Bleichstraße fuhr. Im Bereich des Turnplatzes hob der Audi kurzzeitig aufgrund seiner Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und bog danach in Richtung Bleichstraße ein. Mittels eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten Sonderrechte in Anspruch und versuchten den Audi einzuholen. In der Bleichstraße musste ein Verkehrsteilnehmer dem Audi nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit diesem zu vermeiden. Der Audi fuhr unbeirrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter und bog an der Kallhardtbrücke nach links in die Calwer Straße ein. Hierbei "schnitt" er die Kurve und zwang so einen Kleintransporter auf die Gegenfahrspur.

Bevor die Beamten den Audi aus ihrem Sichtfeld verloren, konnten sie noch beobachten wie der Audi an der Kreuzung Calwer Straße/Jahnstraße die Kreuzung bei "Rotlicht" überquerte und weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Holzgartenstraße fuhr.

Zeugen, die vom Audi-Lenker gefährdet wurden oder Hinweise zum Audi beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter 07231 186 3311, in Verbindung zu setzen.

