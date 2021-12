Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zigarettenautomat gesprengt

Calw (ots)

Mit Zigaretten und wohl auch Bargeld sind Unbekannte in Altensteig geflüchtet, nachdem sie einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet hatten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Altensteig. Offenbar wurde die Detonation mittels der Einleitung von Gas ausgelöst. Durch die von der Explosion verursachten Beschädigungen konnten die Unbekannten Zigaretten und Geld an sich nehmen. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt der Schaden bei etwa 4000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Calw rund-um-die-Uhr unter der Telefonnummer 07051 161-3511 entgegen.

