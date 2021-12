Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Pforzheim (ots)

Mit über 1,8 Promille hat ein 62 Jahre alter Autofahrer am Montagmittag im Ortsteil Huchenfeld einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach davongefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann mit seinem VW das Förstersträßle von Dillweisenstein kommend in Richtung Pforzheim. In der Straße "Zum Nagoldblick" streifte er mit seinem Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Durch die verständigten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, weshalb er mit auf die Dienststelle gehen musste. Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Simone Unger, Pressestelle

