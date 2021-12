Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines Sattelzugs

Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro entstand am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, beim Brand eines Sattelzuges auf der Tank- und Rastanlage Enztal. Der 40jährige Fahrer hatte den Sattelzug, kurz vor Ausbruch des Brandes, abgestellt. Im Bereich der Mitttelkonsole kam es plötzlich zu einer Rauchentwicklung. Der 40jährige konnte das Führerhaus unverletzt verlassen. In der Folge geriet die Zugmaschine der Marke MAN in Vollbrand und auch der Auflieger wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der komplette Sattelzug musste später abgeschleppt werden. Neugierige Schaulustige auf dem Rasthof mussten von der Polizei vom Brandort verwiesen werden. Der Brand war von der Autobahn aus gut wahrnehmbar. Es kam aber zu keinen nennenswerten Behinderungen. Die Feuerwehr Niefern war mit vier Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort

