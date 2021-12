Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit fünf Verletzten

Pforzheim (ots)

Fünf verletzte Personen und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag gegen 14.40 Uhr in der Amazonstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer von einem Firmengelände in die Straße ein. Ein 25-jähriger VW-Fahrer hielt auf der Fahrbahn an und lies den Lkw-Fahrer auf die Straße weiter einfahren. Ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte diese Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Lkw aufgeschoben.

Bei dem Unfall wurden die beiden 25-jährigen schwer verletzt. Im Golf wurden außerdem zwei weitere Mitfahrer und im Peugeot ein weiterer Mitfahrer verletzt. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Amazonstraße war gesperrt. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

