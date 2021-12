Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - 92-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bad Wildbad (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am Sonntagabend in Bad Wildbad ist die Bewohnerin bewusstlos aufgefunden worden. Gegen 20:25 Uhr entdeckte ein Verkehrsteilnehmer Rauch aus einem Wohnhaus in Bad Wildbad. Die folgend zur Brandbekämpfung eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Bad Wildbad konnte nach dem Eindringen in die Wohnung die 92-Jährige Bewohnerin bewusstlos auffinden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Brand im Wohnzimmer entstanden. Möglicherweise könnten die Kerzen eines Adventskranzes brandursächlich gewesen sein. Der am Gebäude entstandene Schaden wird nach ersten Feststellungen auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch Beamte des Polizeipostens Bad Wildbad geführt.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Pforzheim auf folgende Tipps der Feuerwehren für eine sichere Weihnachtszeit hin. 1. Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen: Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins! Lassen Sie vor allem Kinder nicht mit offenen Flammen alleine. Vielfach konnte keine Brandschutzerziehung in Präsenz etwa in Kindergärten durchgeführt werden - sprechen Sie mit Kindern stets über das richtige Verhalten im Umgang mit Kerzen. 2. Auch wenn man sie häufiger als sonst verwendet und griffbereit haben möchte: Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren Platz auf. 3. Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (Geschenkpapier, Vorhang) auf. Auch beim zusätzlichen Lüften sollte der Standort der Kerzen sicher sein. 4. Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung. 5. Entzünden Sie Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten; löschen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ab. 6. Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum rechtzeitig, bevor sie heruntergebrannt sind: Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr. 7. Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stellen Sie ein entsprechendes Löschmittel (Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit. 8. Achten Sie bei elektrischen Lichterketten darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden. Die elektrischen Kerzen sollten ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen entspricht. 9. Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließen Sie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen (mit Ihrer Familie) die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr mit dem Notruf 112. 10. Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben. Diese sind in Wohngebäuden in Baden-Württemberg verpflichtend.

