Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Polizei sucht Zeugen nach Tankstelleinbruch

Ebhausen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter tätigten am frühen Samstagmorgen, gegen 01:45 Uhr einen Einbruch in der Nagolder Straße. Den Männern gelang es, sich Zutritt in eine Tankstelle zu verschaffen und dort mehrere Zigarettenschachteln zu stehlen.

Um an das Ziel ihrer Begierde zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür, sowie die Tür zum Verkaufsraum auf. Hier nahmen sie die Zigarettenschachtel an sich und flüchteten in das angrenzende Waldstück. Während der sofort eingeleiteten Fahndung, konnte das unter einem Busch versteckte Diebesgut durch Beamte des Polizeireviers Nagold aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell