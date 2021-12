Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Waldachtal (ots)

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein beschädigter Carport sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagmorgen in Cresbach ereignete.

Gegen 02:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger BMW Fahrer die Kreisstraße 4723 kommend aus Richtung Lützenhardt. Am Ortseingang Cresbach übersah der Mann vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug gedreht und prallte im Anschluss gegen den dort befindlichen Carport. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest beim 66-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,00 Promille. Er musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben.



