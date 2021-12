Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS/Enzkreis/PF/CW) Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer am Wochenende durch Polizei aus dem Verkehr gezogen

FDS/Enzkreis/PF/CW (ots)

Gleich sechs Verkehrsteilnehmer mit zum Teil erheblichen Alkoholwerten sind am Wochenende der Polizei aufgefallen.

Ein Fahrzeuggespann, welches am Freitagnachmittag gegen 17:20 Uhr auf der Murgstraße zwischen Baiersbronn und Freudenstadt unterwegs war, erregte aufgrund der auffälligen Fahrweise die Aufmerksamkeit einer Verkehrsteilnehmerin. Diese verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt konnte den 35-jährigen Mann antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz der für das Gespann erforderlichen Fahrerlaubnis.

Ein durchgeführter Alkoholvortest während einer Fahrzeugkontrolle am Freitagabend gegen 19:30 Uhr in Remchingen, Höhe einer Tankstelle, ergab bei einem 52-jährigen Opelfahrer den Wert von 1,28 Promille.

Den höchsten Wert des Wochenendes mit 2,16 Promille hatte ein 57-jähriger Skoda-Fahrer, welcher gegen 23:30 Uhr am Freitagabend auf der Eisinger Landstraße durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord kontrolliert wurde.

Verkehrsteilnehmer, welche die Weiterfahrt eines mutmaßlich betrunkenen Mannes zu verhindern versuchten verständigten am frühen Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, die Polizei. An einer Tankstelle in der Straße Am Buchbusch konnte die Gruppe durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord angetroffen werden. Bei dem 30-Jährigen wurden durch die Beamte deutliche Anzeigen bezüglich einer Beeinflussung festgestellt.

Mit einem geöffneten Deckel des Kofferraums in welchem ein Hund saß, befuhr eine 45-Jährige Fahrerin eines Ford die Landesstraße 346 von Oberreichenbach kommend in Richtung Rötenberg. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gelang es die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen. Als er während dem Gespräch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau feststellte, versuchte er noch die Frau an ihrer Weiterfahrt zu hindern, was jedoch misslang. An der Wohnanschrift konnte die 45-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Calw angetroffen werden.

Aufgrund von Streitigkeiten wurde eine Polizeistreife am Montagfrüh in die Waldenserstraße, in Althengstett, gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung einer 45-jährigen Daimler-Benz -Fahrerin festgestellt werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Alle Fahrzeugführer mussten die Beamten zur Blutentnahme begleiten und mussten ihre Führerscheine abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell