Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nicht angepasste Geschwindigkeit: Pkw überschlägt sich

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von rund 27.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Höhenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 31-jährige Opel-Fahrerin die Höhenstraße bergaufwärts. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr sie zu weit rechts und streifte einen geparkten Opel. In der Folge fuhr sie nach links und prallte gegen einen weiteren Opel, der durch die Wucht des Aufpralles auf einen BMW aufgeschoben wurde. Der Pkw der Frau kippte zur Seite und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 31-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

