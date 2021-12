Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim, Mannheimer Straße, Brandstiftung an Fahrzeugen und Gebäuden mit hohem Sachschaden

Pforzheim (ots)

Gg. 05:11 Uhr meldete ein Zeuge den Brand mehrerer Fahrzeuge bei der Fa. Europcar in der Mannheimer Straße . Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannten 3 Fahrzeuge und das Gebäude war ebenfalls durch den Brand beschädigt. Wie sich bei der Überprüfung noch weiterer Brandstellen herausstellte wurde auch am Nebengebäude ein Stapel Paletten angezündet, so dass die Fassade großflächig beschädigt wurde (ca. 100000,-Euro). Ob im dahinter untergebrachten Spielcasino ein Schaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt. Ein weiterer Versuch einen Palettenstapel bei der Fa. Kautz hinter dem Sport-Schrey anzuzünden misslang offensichtlich. Nach den derzeitigen Ermittlungen hat der oder die Täter zunächst einen Audi A6 Avant angezündet wodurch 3 weitere daneben stehende Fahrzeuge ebenfalls zu brennen begannen. Am Audi und den Fahrzeugen daneben entstand ein Schaden von ca. 100000 Euro und an der Fassade ca. 10000,-Euro Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Eine Spurensuche der Kriminalpolizei erfolgt derzeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell