Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS)Alpirsbach - Verkehrsunfall zwischen Bahn und Pkw

Alpirsbach (ots)

Am 18.12.2021 gegen 07:30 Uhr befuhr der 81-Jährige Opel-Fahrer und beabsichtigte in der Ortsdurchfahrt Alpirsbach von der B 294/Freudenstädter Straße nach links in Richtung des Marktplatzes über den dortigen Bahnübergang abzubiegen (aus Fahrtrichtung Bahnhof). Hierbei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Linksabbiegeverkehr und bog trotz der dortigen bereits vollständig geschlossenen Halbschranke nach links ab. Der Pkw querte den Bahnübergang und wurde in der Folge von einer Bahn aus Richtung Freudenstadt erfasst und dabei gegen eine Gebäudewand gedrückt. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Pkw-Lenker aus seinem Fahrzeug. Er kam im Anschluss zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Er erlitt nach jetzigem Stand nur leichte Verletzungen. In der Bahn befand sich ein Fahrgast. Der Fahrgast und der Triebwagenführer blieben jedoch unverletzt. Am Unfall verursachenden Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen der Deutschen Bahn, sowie an der Bahn selbst entstanden jeweils ca. 15.000 Euro Schaden. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. drei Stunden vollgesperrt. Eine Freigabe der Strecke war wegen des beschädigten Triebwagens auch bis 13:00 Uhr nicht erfolgt. Vor Ort waren die Polizei Freudenstadt und der Verkehrsunfalldienst Freudenstadt im Einsatz. Neben der Polizei waren unter anderem Einsatzkräfte von Bundespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notfallmanager der Deutschen Bahn beteiligt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Verkehrsunfalldienst Freudenstadt übernommen.

