Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unklarer Unfallhergang: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitagvormittag hat sich in der Nordweststadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Fußgängerin ereignet, zu dessen konkreten Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Gegen 9:40 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige Ford-Fahrerin von der Kelterstraße kommend nach links in die Martin-Niemöller-Straße einzubiegen. Eine 32-jährige Fußgängerin wollte zum selben Zeitpunkt die Martin-Niemöller-Straße in stadtauswärtiger Richtung queren. Es soll zu einer Berührung der Verkehrsteilnehmerinnen gekommen sein und in der Folge zu leichten Verletzungen bei der 32-Jährigen. Da es widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gibt, werden nun Personen gesucht die den Vorfall beobachtet haben.

Wer Hinweise zum Unfall zwischen der Pkw-Fahrerin und der Fußgängerin geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

