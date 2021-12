Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verdacht der Brandstiftung

Pforzheim (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Brand einer Couch glimpflich für die Hausbewohner ausgegangen ist.

Am heutigen Freitagvormittag bemerkte gegen 08:10 Uhr ein aufmerksamer Fahrzeugführer nahe den Bahngleisen an der Eutinger Straße eine Rauchentwicklung an einem Gebäude. Eine neben dem Gebäude befindliche Couch ist aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch Klopfen an der Eingangstüre konnte er die zwei im Haus schlafenden Personen wecken und vor dem Brand warnen, so dass diese unverletzt das Haus rechtzeitig verlassen konnten, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim hatte den Brand gegen 9:30 Uhr gelöscht, jedoch ist das Haus aufgrund des Brandes nun unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.

Simone Unger, Pressestelle

