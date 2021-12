Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Zwei Fahrzeuge gestreift

Nagold (ots)

Bereits am Montag hat ein 92-jähriger Audi-Fahrer im Bereich Nagold zunächst einen Pkw und dann einen Lkw gestreift. Der Audi-Fahrer fuhr gegen 10:55 Uhr zunächst von Iselshausen kommend auf der Haiterbacher Straße in Richtung Nagold, als er nach eigenen Angaben einen entgegenkommenden Pkw streifte. Hierdurch wurde der Außenspiegel am Audi abgerissen. Der unbekannte entgegenkommende Pkw-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Der Audi-Fahrer bog folgend in die Talstraße ein, um die Polizei zu verständigen. Hierbei streifte er nach Stand der Ermittlungen einen ebenfalls entgegenkommenden Lkw am Heck, so dass die vordere linke Motorhaube am Audi beschädigt wurde. Auch der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Welche Schäden an den entgegenkommenden Fahrzeugen entstanden sind ist daher nicht bekannt. Am Audi beträgt der Sachschaden rund 900 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die beiden beteiligten Fahrzeugführer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold, unter der Rufnummer 07452 9305-0, zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

