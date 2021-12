Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein roter Pkw Peugeot ist am frühen Freitagmorgen in der Frankstraße aufgebrochen worden. Der Täter schlug gegen 2:35 Uhr die Scheibe an dem an der Einmündung zur Linnestraße geparkt abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurden persönliche Gegenstände entwendet. Durch die Beamten konnte ein Teil dieser Gegenstände in Tatortnähe aufgefunden werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte eine Person in unmittelbarer Nähe angetroffen und überprüft werden. Ob diese Person etwas mit dem Pkw-Aufbruch zu tun hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Rufnummer 07231 186-3311, zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell