POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnhaus

Calw (ots)

Bislang Unbekannte haben sich von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in Calw verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnisse drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr in ein Haus in der Hengstetter Steige ein. Der entstandene Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen im Zusammenhang mit dem Einbruch oder Hinweisgeber auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

