Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Haiterbach (ots)

Am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto in Haiterbach beschädigt.

Nach Stand der Ermittlungen wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 20 Uhr und 21 Uhr ein in der Beihinger Straße parkend abgestelltes Auto durch einen Unbekannten beziehungsweise dessen Fahrzeug angefahren. An dem geparkten Kraftfahrzeug, einem Range Rover, entstand ein Sachschaden von zirka 1.500 Euro.

Zeugen zum Verkehrsunfall oder Hinweisgeber auf einen möglichen Verursacher werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Nagold, unter der Rufnummer 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Neben Freiheits- und Geldstrafe drohen Punkte, Fahrverbot oder Führerscheinentzug sowie gegebenenfalls Schwierigkeiten beim Haftpflichtversicherungsschutz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell