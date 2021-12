Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Abend endet für aggressiven 21-Jährigen in der Zelle

Freudenstadt (ots)

In einer Polizeizelle hat am Mittwoch der Abend für einen äußerst aggressiven 21-Jährigen in Freudenstadt geendet.

Vorausgegangen war gegen 21 Uhr die Meldung über eine Gruppe Jugendlicher im Bereich Leonhardtstraße, die sich streiten würde. Dabei sei eine Person besonders aggressiv. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, reagierte der 21-Jährige auf keinerlei Ansprache. Er schrie herum und ließ sich nicht beruhigen. Letztlich mussten die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis aussprechen. In der Folge ging der 21-Jährige hoch aggressiv und mit geballter Faust auf einen Polizisten zu, sodass die Beamten ihn überwältigen mussten. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Einsatzkräften, dem sich weiter widersetzenden Mann, Handschließen anzulegen. Weiterhin beleidigte der 21-Jährige die Beamten auf übelste Weise und bedrohte sie auch massiv. Als Ergebnis seines Verhaltens musste er zunächst eine Blutprobe abgeben, ein Alkoholvortest hatte einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis. Außerdem musste der Mann die Nacht über im Polizeigewahrsam verbringen und es erwartet ihn neben einer Strafanzeige auch eine Rechnung für die Übernachtung in der Zelle. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell