Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht beim Ausparken

Pforzheim (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochmorgen in Pforzheim-Eutingen verursacht.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 08:25 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen im Bereich der Kronenstraße am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW. Der VW wurde am hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Zeugen, die den Vorgang beobachteten, gaben an, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw, möglicherweise der Marke Nissan oder Opel, gehandelt haben soll. Dessen Fahrer soll daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Bahnstraße davongefahren sein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter der Rufnummer 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

