Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ermittlungen wegen Unfallflucht: Pritschenwagen mit dunkelrotem Führerhaus gesucht

Pforzheim (ots)

Wegen des Verdachts der Unfallflucht am Mittwochmittag in Pforzheim wird ein Pritschenwagen mit dunkelrotem Führerhaus gesucht.

Der Fahrer eines VW Transporter war gegen 12 Uhr auf dem Würmer Sträßchen in Richtung Tiefenbronner Straße unterwegs, als ihm der gesuchte Lastwagen entgegenkam. In der Folge streifte der Lkw den Transporter, wodurch Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Der Fahrer des Pritschenwagens hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weg.

Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Lastwagen mit dunkelrotem Führerhaus oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell