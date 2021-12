Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfall im Kreuzungsbereich

Freudenstadt (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Kreisstraße 4718 zwischen Eutingen im Gäu und Talheim ereignete.

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 80-jährige Renault-Fahrerin die Kreisstraße 4718. An der Kreuzung zur Landesstraße 356 wollte sie diese geradeaus in Richtung Talheim queren und übersah hierbei offensichtlich die, auf der vorfahrtsberechtigten Straße, von links kommende, ebenfalls die Kreuzung geradeaus passierende Fahrerin eines Rovers. In der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge in dessen Verlauf der Rover seitlich nach links ins Bankette geschleudert wurde und hierbei ein Verkehrszeichen mitriss. Die 20-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in einem nahegelegenden Krankenhaus ambulant versorgt. Das Fahrzeug der jungen Frau musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Simone Unger, Pressestelle

