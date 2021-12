Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich am Montag, zwischen 9:00 Uhr und 24:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnisse drangen der oder die bislang unbekannten Täter nach Passieren der Haustür und Begehen des Treppenhauses durch die Wohnungstür in die Wohnung ein. Dort entwendeten sie Bargeld und eine Spielekonsole. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Diebstahlsschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen zum Einbruch in der Calwer Straße oder Hinweisgeber in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell