Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Neulingen (ots)

Am späten Dienstagabend ist es auf Gemarkung Neulingen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen.

Eine 49-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 23:20 Uhr die Landesstraße 611 von Ölbronn kommend in Richtung Bauschlott. Im Bereich einer Rechtskurve kam die 49-Jährige mit ihrem Pkw auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender 37-jähriger Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision allerdings nicht verhindern. Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Ford-Fahrerin wahr. Ein Alkoholvortest ergab bei der Frau einen Wert von zirka 1,4 Promille. Daraufhin wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Ihr Führerschein wurde einbehalten und sie hat mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide unfallbeteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

