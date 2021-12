Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Pforzheim (ots)

Eine verletzte Beifahrerin sowie rund 6.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim-Eutingen. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer stand gegen 19:00 Uhr verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur bei Rotlicht an der Ampel zur Abzweigung Sägewerkstraße auf der Bundesstraße 10 von Pforzheim kommend. Hinter ihm hielt eine 58-jährige BMW-Fahrerin. Als die Ampel für die Geradeausfahrspur auf Grün schaltete, fuhr die 58-Jährige an, obwohl die Ampel für ihre Fahrtrichtung noch Rot zeigte. Hierbei fuhr sie auf den vor ihr stehenden Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

