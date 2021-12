Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim: (CW) Altensteig - Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Altensteig (ots)

Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts: 53-Jähriger soll 32-Jährigen mit Axt angegriffen haben

Bereits am vergangenen Dienstag soll ein 53-Jähriger in Altensteig seinen Schwiegersohn mit einer Axt angegriffen haben.

Die beiden Männer verabredeten sich offenbar in den Abendstunden zu einer Aussprache auf einem Parkplatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 53-jährige, als er am Treffpunkt ankam, mit einer Axt auf den 32-Jährigen losgegangen sein. Dieser konnte den Angriff abwehren und ausweichen, bevor er sich durch Flucht in Sicherheit brachte. Der leicht verletzte 32-Jährige entschloss sich erst Tage später, den Vorfall der Polizei zu melden.

Die Kriminalpolizei Calw übernahm die Ermittlungen. Beamte konnten den Tatverdächtigen in der Folge vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Tübingen wurde der 53-Jährige rumänische Staatsbürger am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw.

