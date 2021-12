Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mit rund 1,7 Promille in Verkehrskontrolle geraten

Remchingen (ots)

In eine stationäre Polizeikontrolle in Wilferdingen geriet am Montagabend ein Pkw-Fahrer, der offensichtlich absolut fahruntauglich war. Kurz vor 23:00 Uhr bemerkten die Polizeibeamten einen Hyundai, dessen Fahrer noch vor der eigentlichen Kontrollörtlichkeit in der Hauptstraße in eine Parkbucht auswich. Mehrere Personen stiegen im Anschluss aus, wobei der Fahrer offensichtlich erkannt und kontrolliert werden konnte. Zum Zeitpunkt der Kontrolle hatte der 22-Jährige Fahrer eine Bierdose in der Hand, weshalb ihm ein Atemalkoholvortest angeboten wurde. Da er offensichtlich alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da er diesen bereits wegen Alkohol im Straßenverkehr abgeben musste. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren mit den Tatvorwürfen der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell