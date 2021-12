Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Auffahrunfall: zwei Leichtverletzte

Freudenstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagabend im Bereich Freudenstadt.

Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 409 von Obermusbach kommend in Richtung Bundesstraße 294. An der Einmündung zur Bundesstraße fuhr der 57-Jährige mit seinem VW auf einen an der Einmündung wartenden Ford auf. Im Ford wurden die 57-jährige Fahrerin sowie ein 23-jähriger Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Michael Wenz, Pressestelle

