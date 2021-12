Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Absolut fahruntauglich unterwegs

Remchingen (ots)

Mit über 1,1 Promille nahm ein 45-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Golf in Wilferdingen am Straßenverkehr teil.

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Bahnhofstraße bemerkten die Polizeibeamten, gegen 16:25 Uhr, Alkoholgeruch beim Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholvortest bestätigte eine absolute Fahruntauglichkeit, so dass dem 45-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Im Anschluss musste er eine Blutprobe abgeben und sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

