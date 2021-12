Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von über 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 21.25 Uhr in der Grenzstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Renault-Fahrer die Tunnelstraße und streifte dabei einen geparkten Pkw Peugeot. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und prallte in der Tunnelstraße gegen einen geparkten Toyota, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen Porsche aufgeschoben wurde.

Erneut versuchte der 31-Jährige, sich von der Unfallstelle zu entfernen, was ihm jedoch misslang. Schnell alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann vor Ort festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der 31-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

