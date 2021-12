Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim, Gem. Hohberg - Brand einer Halle auf der Mülldeponie Hohberg

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, entdeckte eine Spaziergängerin im südwestlichen Bereich der Deponie Feuerschein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine ca. 1.300 qm große Halle lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. In der Halle wurde in der Hauptsache Sperrmüll gelagert. Dieser musste im Rahmen der Brandbekämpfung mit Baggern auseinandergezogen werden. Fassadenteile der Halle stürzten ein oder mussten weggerissen werden. Das Dach hielt im Großen und Ganzen dem Feuer stand. Die Feuerwehr überprüfte und schloss eine akute Einsturzgefahr aus. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, ein sechsstelliger Schaden ist möglich. Für den Samstag musste die gesamte Deponie, einschließlich Wertstoffhof, geschlossen bleiben. Eine Warnung der umliegenden Gemeinden war nicht erforderlich, da der Rauch senkrecht nach oben zog. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 35 Kräften vor Ort. Kräfte und Räumgerät des Technischen Hilfswerks wurden zur Unterstützung angefordert. Eine DRK-Besatzung war vor Ort, zu Personenschäden kam es aber nicht. Die Brandursache bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord mit Unterstützung der Kriminaltechnik geführt.

