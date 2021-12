Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Kampf gegen Einbrüche: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

- Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.12.2022, 14:26 Uhr -

Im Kampf gegen Einbrecher ist den Einsatzkräften der Polizei ein Erfolg gelungen. Zwei dringend Tatverdächtige, denen mehrere Einbruchstaten vorgeworfen werden, befinden sich in Untersuchungshaft.

Bereits am vergangenen Freitag waren ein 22- sowie einen 31-Jähriger nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim vorläufig festgenommen worden. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Haftgrund vorgelegen hatte, waren die Tatverdächtigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Den Ermittlern des Polizeireviers Pforzheim-Süd gelang es jedoch in der Folge, die beiden Männer als Tatverdächtige weiterer Einbrüche zu ermitteln. Es handelte sich dabei vor allem um Einbrüche in Pforzheim. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Nach ihrer erneuten Festnahme wurden die dringend Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Männer mit kosovarischer Staatsbürgerschaft befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Pforzheims haben vor allem über die "dunkle Jahreszeit" ihren Kampf gegen Einbrecher weiter intensiviert und ihre Präsenz- sowie Kontrollmaßnahmen entsprechend verstärkt.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

