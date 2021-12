Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Auto aufgebrochen und Bargeld entwendet

Mühlacker (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend in Mühlacker-Lomersheim die Scheibe an einem Auto eingeschlagen und eine Handtasche entwendet.

Der Täter schlug gegen 23:00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Beifahrertür ein und gelangte so ins Innere des an einem Vereinsheim abgestellten Fahrzeuges. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Handtasche, in welcher sich unter anderem eine Geldbörse befand.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 mit dem Polizeirevier Mühlacker in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell