Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug die Türe des Nebengebäudes eines Vereinsheims in Birkenfeld auf. Die Unbekannten gelangten in das Nebengebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Versuch in das Hauptgebäude einzudringen scheiterte. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel.: 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

